今（23）日《時代雜誌》（TIME）公布年度百大最具影響力人物，完整名單出爐，總統蔡英文也入列。對此，蔡英文認為這並非她的個人榮譽，是整個國家共同努力的成果。

蔡英文在臉書表示，這不只是她個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽，是因為我們共同努力，守住了疫情，維持了區域穩定，也不斷向國際社會證明「TaiwanCanHelp」，才讓世界能夠看見台灣、肯定台灣，這是所有台灣人共同的成就。

此次入列的百大影響力人物裡，還有來自台灣的祁家威先生。蔡英文說，台灣是亞洲第一個婚姻平權合法化國家，希望在世界看見台灣多元價值的同時，台灣社會更要持續展現包容和溫暖，不論是在哪個領域，都要繼續為自己的理想來努力。

總統府發言人張惇涵則感謝美國聯邦參議員克魯茲的推薦，他說，克魯茲參議員一直是台灣真誠的朋友，任內推動多項友台法案，也多次倡議台灣加入國際組織，總統府感謝克魯茲參議員長年對台灣的大力支持。

張惇涵表示，總統代表的不只是個人，而是代表國家，總統感謝全體國人共同努力，無論防疫的成績、維護區域和平穩定，以及各項領域對國際的貢獻，都是台灣人民的團結一致，讓台灣被世界看見，也讓世界肯定台灣。而總統也期盼，全體國人繼續共同努力，讓台灣這股良善的力量，能夠持續貢獻世界，讓世界一起共好。

至於蔡英文總統替祁家威撰文推薦一事，張惇涵表示，台灣是亞洲第一個婚姻平權合法化國家，幾十年來，祁家威揮舞著彩虹旗的勇敢身影，鼓舞許多為多元性別族群努力的人們。

他說，蔡英文總統不僅希望讓世界看見台灣的多元價值，也感謝台灣社會展現的包容溫暖，期盼在不同領域的人們，能夠持續為自己的理想努力。

今天稍早，美國 TIME 雜誌公布2020年百大影響力人物（100 most influential people 2020），我很榮幸能名列其中，並獲得美國聯邦參議員克魯茲（Ted... 由蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2020年9月22日 星期二

(中時新聞網)