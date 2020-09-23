汎德永業競拍均價285.9元 10月12日180元上市掛牌 12:112020/09/23 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汎德永業（2247）預計於10月12日以每股180元上市掛牌，今（23）日進行股票上市初股募股（IPO）前現金增資競拍，競拍結果最低得標價為270.99元，最高381元，加權得標平均價格為 285.9元。 汎德永業此次現金競拍張數6,457張，最低投標價格為168.22元，每人可競標1～837張之間，最後合格投標筆數為15,740筆，合格投資張數51,857張。 (工商 ) #汎德永業 #競拍 #上市掛牌 #張數 #合格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 康全電訊今以每股45.24元新上櫃掛牌 09:082020/09/23 財經 《商情》低接買盤 紐約棉花止跌回升 10:342020/09/23 財經 外媒爆料iPhone 12系列10／13發表 16日開放預購 10:032020/09/23 科技 董若彤煞到Faure Le Page迷彩包 04:102020/09/23 時尚消費 徐永明300萬 疑雲未明 04:102020/09/23 時論廣場 《興櫃股》碩辣椒「戰國戀華」攻日告捷 首月營收貢獻上看3000萬元 10:512020/09/23 財經 0.295％ 5年期公債得標利率 創新低 04:102020/09/23 金融．稅務 中通快遞、再鼎醫藥 月底登港股 04:102020/09/23 全球財經 螞蟻集團求24日通過港交所聆訊 10月下旬A＋H兩地上市 10:522020/09/23 財經 聯嘉握特斯拉大單 營運激昂 04:102020/09/23 證券．權證 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 就是不甩川普 梅克爾表態不禁華為 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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