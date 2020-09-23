汎德永業（2247）預計於10月12日以每股180元上市掛牌，今（23）日進行股票上市初股募股（IPO）前現金增資競拍，競拍結果最低得標價為270.99元，最高381元，加權得標平均價格為 285.9元。

汎德永業此次現金競拍張數6,457張，最低投標價格為168.22元，每人可競標1～837張之間，最後合格投標筆數為15,740筆，合格投資張數51,857張。

(工商 )