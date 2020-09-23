新光三越周年慶首波6店10月1日開打，旗下電商平台beautySTAGE美麗台周年慶提早1周，明天（24日）起至10月14日率先開跑，期間會員可享全站滿2000元現抵200元（3C科技類商品除外），最高單筆滿3萬元現抵3000元，大家電/黃金享滿1萬元現抵700元，最高單筆滿3萬元現抵2100元。並與指定銀行祭出多重獨家刷卡消費回饋，可享最高15%回饋。

beauty STAGE美麗台ORIGINS來一手靈芝水吧（靈芝水狂粉組），原價4350元、特價2925元，限量，67折。（新光三越提供）

beautySTAGE美麗台開站至今3周年，在今年完成全新改版，第一季起擴增線上5大品類館，上架超過2萬件專櫃品牌商品，網站流量成長2倍，帶動網站會員大幅成長5倍，目標本年度挑戰業績10倍成長。由於積極經營電商市場獨家的國際精品美妝，CHANEL香奈兒、TOM FORD BEAUTY全台獨家線上官方旗艦館，配合美麗台周年慶端出單品限時95折優惠，堪稱全年最優惠。

這月底beautySTAGE美麗台線下門市會在新光三越台中中港店B1開幕，結合AI試妝機器建造美妝資料庫，延續品牌實體商品與QR CODE商品資訊介紹，體驗現場試用、AI虛擬完整妝容，並於美麗台網站上查看商品資訊及KOL試用影片。其「彩妝圖書館」的店裝獨具話題，以選物店的豐富性與廣納性做為出發點，秉持「自己的妝顏自己書寫」的理念，預料會是熱門打卡點。25日起舉辦重磅明星閃耀周，美妝品牌會於店內空間天天直播，搭配每日品牌活動專屬優惠。

這次周年慶期間，推出「每日限定爆品搶購」，每天上午11時推出超殺優惠夯品讓會員獨家搶購，檔檔獨家正貨商品號稱市場最優惠價，包括蘭蔻小黑瓶買30ml送30ml獨家分享組下殺45折、BOBBI BROWN冬蟲夏草氣墊組獨家46折、精品HOGAN女士休閒鞋85折、iRobot掃拖機器人組合獨家65折、ASICS休閒鞋29折、老行家指定商品買1送1等。

beauty STAGE美麗台TOM FORD太陽輕吻脣膏，價格店洽。（新光三越提供）

此外，更規畫周慶會場「輝煌年代」，集結超過200項百貨銷售明星商品組合，推出化妝品、家電、潮衣潮鞋、輕奢、美食等周慶5大專區，有首度推出就24小時內售完的PRESS BUTTER SAND 焦糖奶油餅乾-草莓口味，還有百項商品百貨同價，包括SHISEIDO國際櫃紅妍肌活獨家組51折、ORIGINS品木宣言靈芝水狂粉組67折、SKII青春精典特惠組7折等。

beauty STAGE美麗台PRESSBUTTERSAND焦糖奶油餅乾-草莓口味（獨家販售），1020元。（新光三越提供）

(中時 )