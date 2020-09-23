10年過去，阿迪米勒已長得亭亭玉立。(圖／翻攝自IG)

童星出身的美國女星阿迪米勒(Addy Miller)，因在《陰屍路》第1季飾演首位登場的活屍受到關注，雖然僅出現短短一集，不過反差萌形象，仍給劇迷留下深刻印象，10年過去，她已長得亭亭玉立，成為身材火辣美少女。

因為受到新冠肺炎影響，《陰屍路》第10季延到10月4日開播，日前官方更宣布，第11季確定劇終，不過劇迷別擔心，相關衍生作品將會問世，而在首季擔任第一個出現的活屍小女孩阿迪米勒，似乎也會在第10季或最後1季回歸。

因為有粉絲在阿迪米勒的社群留言，表示很懷念她第1季的演出，她回應：「幻想我在最後一季都會出現」，話中似乎有玄機，也讓粉絲相當期待她的回歸。其實除了《陰屍路》外，她多年來已演出40部影視作品。

阿迪米勒擁有亮麗外型和魔鬼身材。(圖／翻攝自IG)

如今20歲的阿迪米勒，已成為亭亭玉立大學生，不僅擁有亮麗外貌，還有魔鬼身材，非常有條件在好萊塢發展。而近日她和珍布洛伯格、伊莉莎白貝克納共同主演的新片《捉魂鏡》，將於30日在台上映，也讓劇迷相當期待她的表現。

(中時新聞網)