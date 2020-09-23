賈瑪莫瑞在關鍵時刻挺身而出，幫助金塊穩住陣腳，最終將系列賽扳成1比2。(美聯社)

第四節落後多達20分的湖人，靠著一波21比4的攻勢將分數縮小至3分差距，可惜關鍵時刻沒能阻斷賈瑪莫瑞的供輸路線，最終106比114敗下陣來，無法取得3比0聽牌優勢。詹姆斯奮勇繳出30分、10籃板、11助攻的大三元成績單也只能徒歎負負。

金塊並沒有因為G2被安東尼戴維斯投進絕殺三分球而氣餒，此役開打後就不斷展開攻勢，直到第四節打了沒多久取得97比77絕隊領先優勢，然而或許是過早鬆懈，湖人趁機由詹姆斯、隆多等人髮動強烈反擊，加上金塊發生多次失誤，即便教練連續喊了2個暫停也都無法止血，湖人連追帶趕的將分數逼至98比101，可惜波普沒能把握投進追平三分球，高昂士氣為之中輟。

差點被翻盤的金塊，主力球星約基奇第四節被嚴防1分未得，幸好賈瑪莫瑞挺身而出，先投進三分球，個人連得5分，加上助攻給米爾沙普爆扣得手，金塊以7比0攻勢穩住了局勢，最終在驚滔駭浪中守住了勝利果實，將系列賽扳成1比2。

金塊在這場比賽終於找到了第3個得分點，葛蘭特26分、3籃板，有效撕裂了湖人防線，頭號功臣賈瑪莫瑞28分、12助攻、8籃板、2抄截，約基奇22分、10籃板、5助攻，蒙提莫里斯14分。

湖人陣營除了詹姆斯外，安東尼戴維斯27分，波普12分，庫茲馬11分，三分球投籃命中率僅23.1%，與金塊的11顆三分球、37.9%命中率有著極大差距。

賈瑪莫瑞賽後受訪時表示，這場比賽勝利是所有隊友協力拿下來的，葛蘭特的優異表現成為勝負關鍵，接下來還有場場硬仗要打。

(中時 )