總統蔡英文被美國《TIME》雜誌列為2020年百大影響力人物，總統府張惇涵表示，感謝美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）的推薦，克魯茲參議員一直是台灣真誠的朋友，任內推動多項友台法案，也多次倡議台灣加入國際組織，總統府感謝克魯茲參議員長年對台灣的大力支持。

蔡英文於臉書貼文表示，這不只是她個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽。是因為大家共同努力，守住了疫情，維持了區域穩定，也不斷向國際社會證明「Taiwan Can Help」，才讓世界能夠看見台灣、肯定台灣。這是所有台灣人共同的成就！

張惇涵指出，總統蔡英文代表的不只是個人，而是代表國家，總統感謝全體國人共同努力，無論防疫的成績、維護區域和平穩定，以及各項領域對國際的貢獻，都是台灣人民的團結一致，讓台灣被世界看見，也讓世界肯定台灣。而總統也期盼，全體國人繼續共同努力，讓台灣這股良善的力量，能夠持續貢獻世界，讓世界一起共好。

另外，總統蔡英文推薦同志運動者祁家威，也獲選百大人物。張惇涵表示，台灣是亞洲第一個婚姻平權合法化國家，幾十年來，祁家威揮舞著彩虹旗的勇敢身影，鼓舞許多為多元性別族群努力的人們。總統不僅希望讓世界看見台灣的多元價值，也感謝台灣社會展現的包容溫暖，期盼在不同領域的人們，能夠持續為自己的理想努力。

(工商 )