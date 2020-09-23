（「護國神山」台積電竹南廠旁萬坪土地，喊賣！11月公開標售。圖／業者提供）

高力國際今（23）日宣布，受託辦理公開標售竹科竹南園區稀有萬坪所有權工業土地，土地面積約11,888坪，使用分區為園區事業專用區。面臨科學路、科專路（面寬達240米），有別於科學園區內土地屬租賃權，為市場難得稀有釋出之大面積有土地所有權的用地，標售底價約為新台幣21.39億元，預訂於2020年11月12日下午2時整正式開標。

全國土地交易持續熱絡，根據高力國際統計，今年前8月土地累積交易總額已逾2100億元，全年有機會突破去年的2765億元，再把土地交易推至新高紀錄。

高力國際進一步分析，今年土地交易爆量，除建商大舉獵地儲備案源外，工業型地產交易也相當活絡，光是「護國神山」台積電便在南科花上百億元買進廠房，同時在竹科寶山、竹南基地都有布局計畫。

除此之外，全球的外貿轉單及國內擴廠需求持續升溫，加上台商、外資對於台灣科技業的投資比重持續增加，預期工業型地產未來幾年將躍升為土地交易熱門標的。

(工商 )