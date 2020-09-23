美國總統川普周二在聯合國大會上，呼籲各國領導人就新冠狀病毒大流行向中國究責。

川普就這個致命病毒，以及這場公衛危機造成的社會與經濟衝擊，猛烈抨擊中國政府與世界衛生組織。他在錄好的演說中表示，中國政府與實際上由中國控制的世衛組織錯誤宣告這個病毒沒有人傳人的證據，之後又錯誤宣稱沒有症狀的人不會傳播此疫病。他要求聯合國必須就中國之所為追究責任。

川普表示，美國有三種新冠狀病毒候選疫苗已經進入最後階段的臨床試驗，他並承諾會向全球發放疫苖。此前川普政府表示，美國不會參與由世衛組織領導的疫苗工作。今年稍早前，川普宣布他已暫停美國對世衛的資助，以待審查他所謂的「世衛在嚴重管理不善與掩蓋疫情傳播中扮演的角色」。川普政府7月向聯合國秘書長提交在2021年7月6日退出世衛組織的通知。

中國國家主席習近平亦在線上向聯合國發表談話。他稱北京將「繼續縮小歧見，並透過對話與談判解決和其他國家的爭端」。他並呼籲面對病毒，各國應該加強團結、共同度過難關，各國領導人應遵從世衛組織的領導角色。他並表示：「任何將問題政治化或污名化的企圖，都必須予以拒絕」。

(時報資訊)