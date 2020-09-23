南科與沙崙綠能產業鏈雙加持下，台南房市越來越火熱，台南高鐵站附近吸引不少建商想插旗購地推案，達麗(6177)在台南推案第一棒選在高鐵特區，總銷45億元的「國家強棒」案今日正式動土。董事長謝志長說，台南市未來性十分看好，目前房價是六都中基期最小，但潛能是無限大的，未來房價絕對追得上六都！公司目前在台南庫存土地達1.1萬坪，絕不會一案就跑，將會長駐台南並設辦公室，讓消費者看得到、接觸得到，會負責任的永續經營為客戶服務。

謝志長指出，達麗是國際型的開發公司，除了台灣六都也在西雅圖都有布局推案，看好台南未來發展的潛力，決定到此推案，公司在台南庫存土地有1.1萬坪，台南高鐵區有7700坪土地，除高鐵武東段一期今日正式動土，二期基地也正規劃中，另外，東區新都心段皆有購地，將持續深耕府城。

謝志長笑著說，今日舉行動土典禮其實心情也很矛盾，因為市場都預測台南未來房價看漲，又怕賣得太快，又怕未來漲得太多，不過，能替首購年青人蓋住得起的房子，也是件很好的事。建設到位，科技人才進駐，很多建商都插旗獵地、爭相卡位高鐵特區，達麗「國家強棒」距離高鐵與三井Outlet最近，公司將可預期的地價漲幅回饋給購屋族，是達麗建設對台南首個代表作的誠意之舉。

達麗首次在台南推出個案「國家強棒」，接待中心將會在11月建置完成，為了讓消費者認識達麗，也希望將可預期的地價漲幅回饋給購屋族，國家強棒一案選出180戶，推出早鳥優惠價格，1字頭就能買下，目前早鳥優惠已有600組客戶預約。

達麗國家強棒一案，每坪開價20~22萬元，基地面積3661坪，產品規劃為地上15F、地下2樓，總戶數為583戶，其中包含23戶店面，2房、2+1房以及3房，總價帶落在420~760萬元，將力拚在半年內完銷，預計將在2023年10月完工交屋。

(時報資訊)