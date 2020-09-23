國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎(9933)集團，致力於全球版圖持續拓展，再度親手打造中鼎集團第二總部大樓，去年4月開工動土，今(9/22)日順利舉行上樑典禮，預定於2021年7月完工啟用。中鼎集團總裁余俊彥表示，大樓完工落成後，將由智能與資源循環兩大事業群，以及中鼎教育基金會進駐，為中鼎集團的全球業務推展再添助力。

中鼎集團第二總部大樓矗立於北投士林科技園區，不僅將成當地智慧建築新地標，更將成為中鼎集團拓展全球業務、再造下一個輝煌四十年的重要據點。余俊彥於上樑典禮中致詞表示，上樑代表著大樓主結構已進行至最後階段，是集團的大喜事；喜上加喜的是，在全體同仁努力下，今年集團成功減緩疫情影響，世界各地營運不中斷，除拿下創紀錄合約大單，更連下數城，陸續以數個標案大單提早達成年簽約額千億的目標，創下集團歷年總簽約額紀錄。

(時報資訊)