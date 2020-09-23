節能輪胎產業聯盟交流會議展開，本次會議針對節能輪胎標誌推動與節能產品進行交流，建大透過「虛擬輪胎開發系統-K-TEK」能將輪胎花紋、結構、性能最佳化，並展示的KR41在開發期間，為了提升低滾阻、高溼抓的性能，整體輪胎進行輕量化及輪胎輪廓的優化。

節能輪胎產業聯盟交流會聯盟成員包括：建大、正新(2105)、南港(2101)、普利司通、固特異、登錄普、橫濱等輪胎大廠參加。

聯盟會長車輛中心王正健總經理表示滾動阻力是指能量損失的量度，90％是車輛的輪胎在接觸地面變形中損失，新車配胎要求低滾阻性能為符合車輛能標準重點之一，目前取得節能輪胎的廠家已核發3家，市場上已有10型共95款規格，所銷售的節能輪胎節油量已約950公秉/年。

建大的節能輪胎共有KR30、KR41、KR201X等三條C級環保綠能胎，其中KR30 KR41及KR201X的溼抓等級皆達到歐洲標籤標準的B級以上，更提高了安全操控的輪胎性能表現。

(時報資訊)