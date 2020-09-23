SEMICON Taiwan 2020國際半導體展今日正式開幕，行政院長蘇貞昌致詞表示，在全球疫情嚴重之際，台灣還能盛大舉行國際半導體展，是亂世中的福地也是優勝美地，今年台灣半導體產值將突破3兆元大關，是業界、人民跟政府一起努力創造的好成績。

SEMICON Taiwan 2020國際半導體展今日上午舉行開幕典禮，行政院長蘇貞昌，美國在台協會處長酈英傑，台灣半導體產業協會常務理事盧超群等政府官員及產業代表出席。

蘇貞昌指出，當全世界已經有3000萬人因肺炎確診、近百萬人死亡，許多國家鎖國封城的此時，半導體展在台灣盛大舉行，不但是亂世中的福地，也如台灣半導體產業協會理事盧超群所說的，「這是優勝美地」，這是台灣業界與大家一起創造出來的。

蘇貞昌說，14年前，時任行政院長時政府推動兩兆雙星產業，其中一個就是半導體產業，經過這14年努力，去年台灣半導體產值2.7兆元，今年可以破3兆元，這都是業界先進努力，人民跟政府一起努力創造的好成績。

蘇貞昌強調，在蔡總統領導下，台灣的民主自由、安全開放，以及重親資安的環境，這是發展半導體相關產業最好的基地，政府會繼續往這方面布局，希望大家一起努力創造更好的成績。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，台灣因疫情控制得當，需求強勁成長，並樂見台灣半導體與美國企業合作研發，將有助整體半導體業發展，尤其在5G基礎建設，將與供應鏈建立深厚關係。他引用SEMI預估，今年台灣半導體產值達1000億美元，折合新台幣約3兆元，這是一個很大幅的成長。

(時報資訊)