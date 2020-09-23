2020年國際半導體展（SEMICON 2020）今（23）日正式開展，行政院長蘇貞昌表示，在全球新冠肺炎疫情仍嚴峻之際，台灣還能盛大舉行重要的半導體盛會，且半導體產值可望突破3兆元，不但是亂世中的福地、也是塊優勝美地，希望大家一起努力、創造更好成績。

蘇貞昌應邀出席開幕典禮致詞，表示當全球已有3千萬人確診新冠肺炎、近百萬人死亡，許多國家鎖國封城、學校無法上課、超過幾人不能集會之際，台灣仍能盛大舉辦重要的半導體盛會，不僅是亂世中的福地，也像台灣半導體協會理事盧超群所言「是優勝美地」。

蘇貞昌指出，上次擔任行政院長時，政府推動2兆雙星產業，希望2個產業產值破兆，其中一個就是半導體產業。經過這14年各界共同起努力，去年台灣半導體產值已達2.7兆元、今年可望突破3兆元，這都是業界先進大家努力，人民跟政府一起努力創造的好成績。

蘇貞昌表示，在蔡英文總統領導下，台灣的民主自由、安全開放，尤其非常重視資安環境，是發展半導體相關產業的最好基地，並一再被國際相關權威機構評價認為確實有最好的投資環境。政府一定會繼續往這方面布局，做最好的努力。

蘇貞昌指出，蔡英文總統在高票連任的就職典禮上，指出在5加2產業後會有6大戰略核心產業，政府將繼續前進，讓台灣不只是在亂世中的福地，而且是優勝美地。希望大家一起努力，創造更好的成績。

蘇貞昌表示，2020年國際半導體展有這麼多展覽攤位及業者參與，還要辦很多論壇、就各方面交換意見，希望能更有助於半導體產業發展，一起為人民福祉共同努力。

(時報資訊)