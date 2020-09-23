BMW代理商汎德永業競拍夯爆，今（23）日競標價格出爐，最低得標價270.99元、最高得標價381元，平均價格285.9元，網友看到驚人拍價超驚嚇直喊快逃，還有人警告勿忘「葬受司」。

汎德此次以168.22元為最低投標價競拍，日前股價一度飆上427.5元，但23日上午11點24分，剩下323元、下跌1.87%。汎德競拍釋出6,457張，超額認購比率高達8.03倍，中籤率約12%。

若投資人錯過汎德競拍，可參與25日起的申購機會，承銷價暫定180元，10月5日抽籤，中秋節連假後第一天上班日開獎，預計10月12日上市掛牌。

汎德競標價格出爐，最低得標價270.99元、最高得標價381元，平均價格285.9元，換句話說，掛牌日股價有300元以上才能獲利。

摩爾投顧分析師陳昆仁之前表示，興櫃最後幾天的價格，通常被特定資金拉抬作價，所以價格並不合理，千萬別為了搶拍而追高，以免新股上市後被短線賣壓套牢。

其實亞洲藏壽司掛牌前後股價，呼應專家的看法，藏壽司在興櫃最高價飆上325.5元，掛牌後蜜月行情失靈，今股價持續探底，最低來到86元。

網友看到汎德競標價曝光直呼「IPO有跡可循，勿忘葬受司」、「拍381想死吧」、「興櫃現價也才323」、「傻孩子 塊陶」、「汎德股價天天跌...」、「下標260，沒標到，鬆了一口氣」、「抽中至少現賺10萬」。

(中時新聞網)