如飼主未定期為寵物施打狂犬病疫苗，依「動物傳染病防治條例第13條」規定可處飼主3萬元以上15萬元以下罰鍰。（防檢局提供／李柏澔台北傳真）

根據世界衛生組織（WHO）及世界動物衛生組織（OIE）的統計，平均每10分鐘就有1人因感染狂犬病而死亡，在人類感染狂犬病的案例中將近99％是被罹患狂犬病的犬貓咬傷所致，確保民眾及動物不受狂犬病威脅防檢局呼籲飼主不接觸野生動物、不棄養家中寵物，以及每年帶家中犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，即遵守「二不一要」。

狂犬病是一種由狂犬病病毒引起之人畜共患病，通常的死亡原因都是由於中樞神經被病毒破壞，沒有接受疫苗免疫者當感染神經症狀出現後死亡率幾近百分之百，絕大部份透過發病對象咬傷透過唾液及體液傳播。

農委會防檢局表示，每年9月28日是全球的世界狂犬病日，這個國際響應的日子是由2007年非營利組織「狂犬病世界聯盟」（GARC）所發起，而台灣今年的世界狂犬病日宣導主場活動由桃園市政府主辦，將於9月27日下午2時至5時在桃園市朝陽森林公園舉辦「2020年世界狂犬病日防疫宣導在桃園」防疫宣導活動。

防檢局指出，當天活動現場除提供200劑免費狂犬病疫苗及晶片施打外，同時還有狂犬病知識闖關遊戲、寵物健康諮詢、愛寵講座等活動，飼主應重視狂犬病的危害，並邀請民眾響應每年帶寵物注射狂犬病疫苗、共同參與狂犬病防疫。

如飼主未定期為寵物施打狂犬病疫苗，依「動物傳染病防治條例第13條」規定可處飼主3萬元以上15萬元以下罰鍰。

(中時 )