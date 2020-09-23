新冠疫情自今年初爆發至今，疫情仍無減緩跡象。根據世界衛生組織統計，雖然全球在過去一周內的死亡數下降，但新增確診卻來到近2百萬的新高，此一數據不僅比前兩周同數據更高了6%，同時創下自疫情爆發以來單周通報確診的最高紀錄。

據《南華早報》報導，WHO表示截至20日的前一周內，全球新增將199萬起確診，且幾乎全球各地區的新增確診數都呈現攀升趨勢，特別是歐洲與美洲地區，分別攀升11%與10%；唯有非洲的新增確診與前一周相同，維持12%。

不過WHO也指出，雖然全球新增確診增加，但死亡數明顯下降，並指出過去一周因新冠病歿人數達3.7萬人，較前兩周下降10%。其中以美洲的22%下降幅度最高，其次是非洲的16%。不過美洲依舊占全球確診數一半，以及55%的全球死亡人數。

美洲方面，雖然哥倫比亞、墨西哥、厄瓜多爾以及玻利維亞的死亡數下降，讓全美洲死亡數明顯有減緩，但全球確診與死亡數皆為最高的美國以及次高的巴西，過去一周通報的死亡人數仍為全球最高，兩國都超過5千人。

至於歐洲方面，許多國家正面臨第二波疫情再起，過去一周內死亡數超過4千人，比前兩周同一數據攀升27%；而法國、俄羅斯、西班牙以及英國過去一周通報新增確診也創下新高，同時匈牙利與丹麥也創下最高死亡人數，英國也於22日宣布第二次加強防疫限制措施，下令酒吧關閉、加強戴口罩、以及盡可能以遠距上班等要求；英相強森表示，這次限制可能會長達6個月。

另外，當前疫情另一個暴風圈印度，22日傳出過去1個月以來通報最低的新增確診數，即使如此，由於當地人口密集，讓印度仍維持當日通報確診數最高的國家。

(中時新聞網)