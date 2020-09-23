12：00台東近海規模4.8地震 最大震度台東4級 12:092020/09/23 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 12:00台東近海規模4.8地震 最大震度台東4級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中午12:00臺東縣近海發生規模4.8地震，地震深度31.9公里，震央在臺東縣政府北偏東方71.7公里，位於臺東縣近海。各地最大震度為：臺東縣4級，花蓮縣3級，南投縣、高雄市、彰化縣2級，嘉義縣、雲林縣、臺南市、嘉義市、苗栗縣、屏東縣1級。 明變天降溫 全台有雨 氣象局揭中秋連假天氣 (中時新聞網) #地震 #規模4.8 #台東近海 #最大震度4級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣ETF規模衝2兆 證交所示警 04:102020/09/22 財經要聞 《基金》8月境外高收益基金規模達7700億元 連5月增長創近半年高 11:252020/09/22 財經 磨破腳咬牙練 小姊妹舞技搶鏡 04:102020/09/22 地方新聞 人行緊盯 高利存款產品絕跡 04:102020/09/22 全球財經 鑽石幣開賣 業界摩拳擦掌 04:102020/09/23 全球財經 中秋連假來臨！高鐵加開4列次列車 盼鄉親順利返鄉 16:332020/09/22 財經 5G iPhone沒什麼？專家曝2大劣勢 16:122020/09/22 財經 研訓院看世界－被動打敗主動 ETF走向「大尾」之路 04:102020/09/22 專題周報 戲劇一哥「方駿」 一心只想來台東 18:492020/09/22 寶島 1分鐘讀財經》暌違7年半 新台幣乍見28 08:002020/09/22 財經 生活熱門新聞 今年還剩3個多月！命理師「抽籤」曝危機 ：小心3件事 - 生活 飛機上如何稱呼空姐？正式叫法曝光：優雅又不失禮 - 生活 50歲後大腦開始萎縮 這3種習慣加速腦容量變小 - 生活 柚子配6種藥一起吃恐致死 醫：24hr內都不行 - 生活 飛機起飛後空姐拉上布簾？背後原因曝光網喊：太殘酷 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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