中午12:00臺東縣近海發生規模4.8地震，地震深度31.9公里，震央在臺東縣政府北偏東方71.7公里，位於臺東縣近海。各地最大震度為：臺東縣4級，花蓮縣3級，南投縣、高雄市、彰化縣2級，嘉義縣、雲林縣、臺南市、嘉義市、苗栗縣、屏東縣1級。

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(中時新聞網)

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