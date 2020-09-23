台股權值股台積電（2330）以及分別代表塑化及水泥龍頭的台塑（2301）、台泥（1101）等傳產指標股等「三台」，23日股價同步下挫，其他電金傳等大型股也在外資提款而中箭落馬，台股加權指數早盤一度大跌近百點，指數最低來到12,548點，摜破季線約12,570點，為4月下旬台股收復季線之後，首度拉回摜破。

據統計，23日大型權值龍頭股表現十分弱勢，顯示外資賣超積極，除了台積電大跌拖累指數25點以上之外，台塑也有2點以上，台泥、南亞科、兆豐金、和泰車、富邦金、中信金、台塑化、智邦、長榮、國泰金及統一超等同步下跌，拖累指數在1～2點。

投資專家指出，台股從3月下旬強力反彈之後，於4月29日重新站上季線後，任何回檔都沒有跌破季線，隨著季線近日持續上揚，台股又拉回整理，23日季線支撐力道薄弱，由於近日季線仍會持續上揚至12,700點附近，若未有效重新站上，則季線已成為目前台股上檔反壓。

(工商 )