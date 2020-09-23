中天綜合台全新自製節目《同學來了》由阿Ken、納豆、安心亞首次共同接下主持棒，相識多年的三人，對於這次合體都表態對彼此有信心，在節目開錄前，聊起首度合體的想法，安心亞表示比較擔心自己，阿Ken則笑說：「其實很多節目的主持搭檔，彼此都不認識、不熟，需要花非常多時間去磨合。」

阿Ken、納豆、安心亞自《全民大悶鍋》就結下緣分，各自在綜藝、音樂及電影開拓版圖，敬業程度是觀眾們有目共睹。阿Ken與納豆，於各類節目中合作多年，默契沒話說。從女丑成功轉型為女神的安心亞，在音樂歌唱界越來越火紅，過去也和納豆主持過電玩節目，與阿Ken則合作過尾牙主持，但三人從未同框主持節目，這次全新合體，讓安心亞直呼：「我最擔心的其實是自己，因為真的太久沒有主持節目，但知道另外兩位主持人是阿Ken與納豆後，就比較沒有那麼擔心。」

阿Ken則直接了當說，「我全世界最不擔心的就是他們兩個！因為他們兩個是最用心、最努力、最敬業的人。」此話說完，一旁的納豆冷不防笑虧，「你期待我們會講一些好話還給你，對不對。」說完惹得安心亞與阿Ken一起大笑。納豆表示以前就莫名其妙與阿Ken綁在一起，越綁感情越深厚，後來也與安心亞一起合作過，感情就像「兄弟」，因此對於共組主持是絲毫不緊張。

日前安心亞生日，在試錄時許願：「希望大家都可以回到正常軌道，做自己想做的事情……」安心亞感性說出願望時，一旁的納豆直接補上：「通常都會講一些節目相關的啦。」她隨即笑出聲表示：「我還沒講完，還有啦，新的節目《同學來了》希望可以受到大家的歡迎，收視率要非常非常好！」

電視節目有時呈現的是不同世代的想法，《同學來了》提供一個舞台，不限制年紀、國籍，也不侷限於台灣在地學生，之後節目會加入國內外的留學生一同討論新世代、新觀點。而主持陣容阿Ken、納豆、安心亞三人的風格，也將為節目擦出新火花。

(中時 )