時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日於立院召開記者會說明本會期優先法案並表示，開放美豬議題顯示《行政程序法》的不足，因此會要求將函釋入法，規範行政命令預告原則上至少 60 天。

邱顯智指出，落實援港行動部分，上會期已推出《香港澳門關係條例》，讓救援受迫害的港人可以有更具體的操作標準，以實際行動聲援香港。

邱顯智說，除了提出《公益揭弊者保護法》踐行司法改革，也將針對《貪污治罪條例》中增訂不法關說罪、不法餽贈罪。此外，在維護新聞自主的部分，時代力量長期主張應盡速通過《反媒體壟斷暨多元維護法》的立法。

王婉諭表示，針對美豬美牛的議題我們推出《食品安全衛生管理法》，規範禁止食用場所、相關標章，以守護人民食安。

王婉諭指出，在保障兒少權利方面，已提出《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育及照顧法》，希望新會期有機會排案，同時因為網路發展導致兒少性剝削的影像有逐漸上升的現象，也希望透過《兒童及少年性剝削防制條例》的修法能給予更多保障。

陳椒華表示，會提出《廢棄物清理法》修法，彌補行政單位執法能量不足之問題、《能源管理法》明定政府單位節能與使用綠能等作法，實現減少溫室氣體排放，協助減緩地球暖化、《水土保持法》則希望公開水土保持審查的資訊並公開審查、《銀行法》將赤道原則入法，規範有涉及違反環保等法規的企業，不予補助。

陳椒華說，土地正義部分，攸關實價登錄2.0的三個法案，《平均地權條例》與《不動產經紀業管理條例》在第一會期已提出修法，本會期會繼續提出《地政士法》的修正草案，落實房地交易透明化，遏止炒房行為。

邱顯智等人指出，本會期優先法案。將包括涵蓋深化立院職權、落實援港行動、踐行司法改革、維護新聞自主、守護人民食安、保障兒少權利、守護社會弱勢、促進性別平權、強化環境保護、貫徹土地正義、推進轉型正義等 11 個面向，回應社會各界的期盼。

(中時 )