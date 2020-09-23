台灣職業男網好手莊吉生這個月接連挑戰美國網球公開賽、法國網球公開賽兩項四大滿貫賽，目前在法網男單會外賽奮戰，前天第一輪6比2、6比0重挫日本選手綿貫陽介後，預計台北時間今天下午5點15分單挑西班牙選手羅貝多（Tommy Robredo）希望能一步步挺進法網男單會內賽。

現年38歲的羅貝多生涯男單世界排名最高曾到第5，現在已經掉到世界第220名，莊吉生則是31歲、目前單打世界排名第125，這是他第四度問鼎法網會內賽資格，也是本屆法網為代表台灣出賽的男子選手，他在會外賽排上第15種子，期許能突破2015年法網會外賽一勝的成績，進軍會內賽。

今年度法網賽事因為新冠肺炎疫情，從往年的5月底開打延後9月底，雖然目前歐洲疫情尚未受到控制，法國網協和法網官方仍決定開放觀眾進場，不過會從原本預計每天1萬5千名，縮減到每天5000名，會外賽期間也有3名選手確診、3名選手因為教練確診而必須進行7天隔離，這5位選手也已經退出賽事。

外媒之前有報導其中1位無法參賽的選手是來自波士尼亞的德祖赫（Damir Dzumhur），他是因為同房的教練帕波維奇（Petar Popovic）新冠病毒檢驗呈陽性而必須接受隔離，帕波維奇接受塞爾維亞媒體訪問時表示，自己超過兩個月前感染過，後來已經康復並有抗體，他申請複檢卻不被採納。

(中時 )