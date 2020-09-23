立委集體貪汙案衍生出洩密案外案，據了解，台北地檢署目前調查中的洩密案已經有5件，包括發動偵查前及偵查中的洩密，檢方不排除再傳喚前立委蔡煌瑯及蘇嘉全的特助高建智查證。

據悉，北檢偵辦立委集體貪汙案過程中偵查祕密不斷曝光，最高檢察署及台灣高檢署分別剪報發交多件洩密案要求北檢調查，同時，北檢自行剪報簽分的洩密案，目前共計5件「他」字案正調查中。

據指出，檢調長期監聽立委貪汙案，發現蘇震清在即將收網發動偵查前，積極與李恆隆間「做金流」，蘇本來開出1年期的支票給李製造借款的假象，卻又突然與李換票，把1年的期票換成即期支票。

檢調抽絲剝繭查出前立委蔡煌瑯及蘇嘉全的特助高建智向蘇震清提出示警，蘇才做出金流企圖以借款掩飾收賄行為，蔡、高2人在檢方作證時，則稱消息都是耳聞，蔡證稱，他是在立法院一個公開場合中，與多人正好在聊當年李恆隆與徐旭東爭奪SOGO經營權的事實，聽到現場有人提到李恆隆和蘇震清有大筆資金往來，當時他基於政治敏感度，遇到蘇震清時就特別提醒蘇；不過，檢方懷疑蘇震清能在發動偵查前精準且有效率的換票，接收的示警管道可能不僅是蔡、高2人，另有洩密來源。

據了解，檢調原本打算查扣蘇震清的手機還原手機裡的訊息蒐集犯罪事證，蘇的手機卻在搜索前「不小心」掉進大鵬灣旁的水溝，只好用家人手機，這個部分也是檢方追查洩密的重點。

北檢不排除再度傳喚蔡煌瑯及高建智深入查證。

此外，檢調執行當天在前立委徐永明住處發現300萬元現金沒有查扣，引起軒然大波，北檢也分案深入追查消息來源。

(中時 )