高雄巿議員陳若翠質疑高巿府農業局製作1萬5000張「國產豬肉標示」貼紙，過程草率也未事前審核，「不阻絕境外、不追蹤檢驗、不負責任」的3不政策，是變相誘人犯罪，借刀殺人。巿長陳其邁23日受訪強調，會不斷地抽驗跟查核。

陳其邁說，台南市和高雄市都率先鼓勵民眾食用國產豬肉，同樣的標籤，台南跟高雄現在都在同步進行，使用時必須先提出申請，至於核准之後的查驗機制，未來包括衛生局、農業局等都會落實，也有相關的規畫。

陳其邁強調，要持續不斷地抽驗跟查核才能夠確保，否則「一申請就有，最後亂貼，那也沒辦法」。這部分，農業局、衛生局已經有相關的查核機制，當發現跟標示不符的時候，就會進行相關的行政處理。

陳若翠表示，1萬5000張「國產豬肉標示」貼紙，發送全市38區公所，只要百分之百使用國產豬肉的商店、賣場、餐廳都可申請，但「人人有獎」的作法，滿街都是「國產豬肉標示」貼紙，讓人質疑魚目混珠，鬆懈民眾戒心。

(中時 )