新北市推動4年4億技職人才培育計畫，新北市長侯友宜23日宣布，技職人才以國際賽為目標，這學年度起啟動技藝技能競賽選手培訓及獎勵機制，學生獲得全國或國際技藝能競賽名次，最高可獲120萬元獎助學金，指導教師也提供最高40萬元獎勵金，透過「三級培訓」加「6種技職競賽」人才培育策略，讓新北技職人才走入國際。

新北市教育局長張明文23日在市政會議專題報告「贏得未來．技職人才」，在專業技職方面，除了培育8項全國頂尖群科、建立技職產學大聯盟外，也全國首創成立醫護類職業試探暨體驗教育中心，全市七大類職探中心全數到位，並結合25所公私立技高開辦新興產業職探課程，提供全市國中小學生五年一貫全面試探的機會。

在國際技職方面，新北市7所公立技高均獲得國際學校獎認證，並與科大及產業共同合作推動技術型高中雙語教育計畫，培育具備專業技能及專業英語的雙核心能力；在跨域及創新技職方面，為符應智能城市的施政理念，教育局提出AI產業技職人才的構想，培育產業所需跨域人才；並結合三鶯文創整合計畫，打造八年一貫金工珠寶產業創新專班。

侯友宜說，讓孩子找到自己的性向，比什麼都重要，新北市的目標是國際賽，透過「三級培訓」加「6種技職競賽」人才培育策略，本學年度起啟動技藝技能競賽選手培訓及獎勵機制，不僅要讓新北市技職教育成為全國領頭羊，未來更要躍升國際舞台，期待打造新北學子具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。

(中時 )