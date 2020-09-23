熱心人士提供航空管制課程筆記。（取自張競臉書）

共機日前越過海峽中線，我方喊話「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」，對方飛行員則回「沒有海峽中線」，引發討論。中華戰略學會研究員張競稍早撰寫「到底應當以何種理由驅離共機？是否真有共機飛行員說過『沒有海峽中線』？」一文，並就三項技術面問題分析。

張競稍早則在臉書發文指出，首先要探討，負責對共機進行廣播驅離作業人員，到底能否獲得足夠資訊，以便判斷共機即將進入「領空」、「空域」或是「限制空域」，甚至判斷共機是否越過中線？張競說這個問題是在於作業人員所依據之作戰圖像，不論是透過自動描跡，顯示在雷達管幕，或是整合至共同作戰圖像(COP: Common Operational Picture)顯示幕標示各個區域界線，或是藉由人工描跡，在情態板上，具備前述適當標示界線，是否能夠提供其足夠資訊進行判斷。在軍事上，落實遂行聯合作戰真正障礙是在於心理障礙或是本位主義，而不是硬體設施或系統裝備。能否讓各個不同界線，結合空中情態顯示幕或是描跡情態板，就是這個問題關鍵所在。就作業能量與資訊技術來說，應當絕對不是問題，「但真正關卡就是在於主事者心態」。

其次，張競談到廣播驅離共機時，以「影響我飛航安全」作為理由，到底是否適當？他說對照民航管制單位對不明機進管通話程序資訊顯示，目前空軍所用語辭，其實是抄襲自民航管制單位對不明機警告通話程序。但其係針對不明機飛航在「國際限制航路」(international restricted air route)或是進入「訓練限航區」(restricted train area)，但對於共機飛航迫近我本島與外島來說，不太適用。因此，在目前兩岸關係明顯緊張態勢下，與其拐彎抹角硬拗共機「影響我飛航安全」，但民航管制根本就未感覺受到共機飛航干擾，民用航班亦正常飛航狀況下，我方實在難以自圓其說，為何不乾脆打開天窗說亮話，直接說：「您的運動態勢讓我感受威脅，若不轉向離去，我將採取對應行動，⋯⋯⋯」張競認為，若要透過國際緊急通聯波道進行廣播驅離，就更應將相關廣播辭，再用英文重覆廣播，以便讓周邊民用航班亦可獲知狀況，讓其能夠適時迴避，以免受到池魚之殃產生誤擊誤傷。

張競最後談到廣播驅離時所用參考地理座標，他說廣播辭是用經緯度與高度，這是民用航空器必然可獲知之資訊，亦是民航駕駛情態感知思維作業架構。但就共機來說，以臺灣本島海岸線作基準，或是經緯度當作基準來呼叫共機，共軍飛行員能否領悟理解到，其係被呼叫對象，這就值得思索考量。若是以共機飛行員情態感知狀況掌握角度來廣播，比方說是「位於OO機場方位XXX、距離MM浬、高度KKKK呎之共機」或是「位於OO山(戰管雷達站位置)方位XXX、距離MM浬、高度KKKK呎之共機」，是否會更明確，更讓共機能夠理解其為被呼叫對象呢？「其實我們對此並無絕對答案，但是否有必要檢討廣播辭，恐怕確實值得思考」。

張競表示，提過前述三項觀點後，還是忍不住要提醒，他最近曾看到報導，提到我方對共機廣播提及該機已越過中線，但遭共機飛行員回答沒有海峽中線，基於三項因素，使他對該報導充滿懷疑。包括一、我方廣播驅離廣播辭從未使用過「中線」一辭。二、媒體報導，在北京中共外交部記者會就針對此通話有所問答，順利讓大陸對此表達立場。三、從來就沒有任何媒體聽過這個通話錄音帶，各個媒體一窩蜂抄錄報導後，最原始源頭報導是何處？到現在好像變成謎團，無法查證真偽。張競表示，北京從未接受過海峽中線是眾所皆知常識，不用共機飛行員反駁，兩岸都心知肚明。把話挑明說出，不過是赤裸裸戳破兩岸關係糟到不行，但他說真正要擔心的是，大家對刻意製造出來的新聞報導，毫無免疫辨別能力，才是最大隱憂。

(中時新聞網)