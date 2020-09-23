5G帶動PCB相關耗材升級，且5G相關及ABF等帶動鐳射鑽孔需求強勁，加上公司營運調整結束，讓尖點(8021)及凱崴(5498)前景看好，兩家公司均預估，今年業績會比去年好，未來營運成長可期，在營運前景看俏下，凱崴今天盤中股價逆勢亮燈漲停。

5G相關、蘋果新機拉貨及宅經濟、遠距生活等需求暢旺，且汽車板自谷底翻揚，推升5G及ABF載板高度成長，亦讓鐳射鑽孔需求暢旺，加上5G加速商用化，PCB板及上游材料、耗材同步升級，尖點及凱崴歷經1年半及4年左右的調整，成果逐步反應在業績上。

尖點自去年開始執行聚焦收斂策略，陸續結束虧損轉投資，致使今年前8個月合併營收18.58億元，較去年同期下滑4.22%，但8月合併營收2.65億元，不僅是今年單月新高，較去年同月亦成長4.91%，聚焦收歛策略也反應在公司獲利上，今年第2季合併毛利率回升到30.4%，季增5.3個百分點，累計上半年營業淨利為1.4億元，年成長39.9%，稅後盈餘為8400萬元，每股盈餘為0.59元。

在新產品部分，尖點針對5G高頻高速PCB板開發5G系列碳化鎢鑽針，隨著5G高速運算產品需求成長逐步放量，在5G系列產品佔比提升下，成為尖點營收及獲利成長的推手。

尖點表示，應用於5G基地台的5G系列相關產品需求相對強勁，出貨穩定成長中，鐳射鑽孔狀況也還不錯，切削刀具部份第3季亦將有旺季訂單效應，營運狀況於短期可望有起色，整體來看，第3季仍延續第2季產品需求，營運可望優於第2季，全年業績會比去年好。

就各產品來看，尖點下半年鑽針將持續進行製程去瓶頸化及鍍膜產線擴充，今年已增加約10%的產能，在鑽孔部份，雖營收減少但減虧效益已開始呈現於獲利表現上，今年也持續配合客戶進行產能規劃。

凱崴近幾年努力轉型，跨入PCB乾製程解決方案，並代理南亞等CCL產品，提供PCB客戶製程專業整合服務，公司亦在2018年陸續成立鑽孔及成型加工製程，經過快4年的努力，總算見到成果。

隨著轉型效益顯現，凱崴今年上半年營運無畏新冠肺炎疫情表現平穩，稅後盈餘2334萬元，優於去年同期虧損151萬元，每股盈餘為0.14元，累計前8月合併營收為7.58億元。

目前凱崴電子產能已滿載，從訂單來看，凱崴表示，9月起營收可望重回成長趨勢，第4季業績會比第3季好，下半年本業獲利將較上半年數倍成長，若加計搬遷利益，全年獲利有機會挑戰2006年以來新高，未來幾年公司獲利值得期待。

為提升公司競爭力，凱崴擴大5G相關領域及製程投資，分別在桃園、深圳及昆山擴充上百台鐳射及機械鑽孔設備，完善各項乾製程服務項目及據點，以滿足華通(2313)、欣興(3037)、南亞、景碩(3189)等大廠的載板訂單需求。

(時報資訊)