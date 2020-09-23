HYUNDAI現代汽車總經銷，三陽工業(2206)旗下南陽實業表示，全新都會休旅The All-New VENUE公布以65.9萬元起價格開賣，從預售至上市已突破一千台好成績。

南陽實業指出，VENUE以時尚外型、價格親民、高安全性，和乘坐舒適便利性，其四大特點為顧客主要購買因素。根據訂單分析，時尚有型的多元車色選擇、62%HSS高剛性車體守護行車安全、高C/P值且親民實惠的價格，以及乘坐舒適也能在市區穿梭的便利空間，此四大特點皆為顧客主要購買因素，成功吸引首購族、女性頂客族與小家庭族群為主要大宗，其中以Two-tone雙色款最為熱銷，比例高達70%。南陽並推出現在入主VENUE輕鬆聰明購方案，最低月付只要880元起。

另外，南陽實業為再加強新世代顧客服務，預計10月1日啟動現代汽車LINE官方帳號上線。HYUNDAI汽車繼與LINE Pay攜手推出保修服務無現金支付服務，將推出全新的LINE官方帳號，將由機器人-小Hyun常駐，具友善、直覺、即時三大特色，並推出加入好友、綁定帳號提供回廠保修或加購精品之優惠方案。

(時報資訊)