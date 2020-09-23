文化部今（23）日舉辦文創產業青創貸款啟動記者會，但會前卻有文創業者向媒體指出，上周18日才接到記者會邀請，還指定需帶公司Logo與文化部長李永得拍照，讓他感到過於匆促，像是為記者會「衝業績」。對此，李永得回應，邀請名單多是早於18日前聯絡，該文創業者反映是個案，「如果覺得過於匆促，可以不用來。」

文創產業青創貸款啟動記者會今日除李永得出席外，文策院董事長丁曉菁、合作銀行代表皆有出席，參與文創業者也超過10家。記者會上，文化部宣布已向行政院爭取100億，將在文策院協助下，與10家銀行合作，為文創產業創業青年提供貸款。

李永得表示，經濟部、農委會等其他部會，皆在8月初已推出不同青年貸款，「我們比較慢是因為想調整流程，根據過往經驗，通常文創業者直接到銀行去辦理，不受理居多，所以我們決定增加程序，可先由文策院受理，等所有銀行都同意，流程調整就花了快1個月。」

李永得說：「我們覺得這是非常好的消息，想要提供給文創業者，好東西當然是要盡快上路，讓大家能盡快來共享這樣的好政策。」如果預先通知來記者會，讓人覺得不方便，「那可以不用來。這是志願的東西。」

李永得也提及，希望有需要的人再來申請青年創業貸款，「不要是為了幫我們衝業績。」

(中時 )