（YouTube Kids在台上線，推出四大類型頻道，鎖定3到12歲兒童為目標對象。圖／業者提供）

YouTube今（23）日宣布YouTube Kids在台上線，鎖定3到12歲兒童為目標對象。目前全球YouTube Kids下載達數千萬次，觀看次數突破1,600億次，是最多人使用的兒童應用程式之一。

YouTube亞太區家庭與學習內容副總經理Don Anderson表示，YouTube Kids是獨立的串流影片服務，提供孩子更安全的觀影體驗，以及多種家長監護功能，也能讓孩子依照興趣主題觀看優質影片。

YouTube Kids自2015年正式推出，針對不同年齡層的兒童設計合適觀看與搜尋的內容，隨著台灣及其他亞洲地區於今日推出，目前已於全球85個市場上架，並翻譯成39種當地語言。

YouTube Kids是以家庭為核心所設計，孩子可透過瀏覽節目、音樂、學習、探索等四大類型的頻道內容和播放清單中的影片，激發好奇心與想像力；並精選合作夥伴內容，包括美術與勞作、音樂、體育和教育學習等影音主題。

家長關心的監護功能方面，YouTube Kids是透過「由您自行核准內容」功能，讓家長指定允許孩子觀看的個別影片和頻道，無論是想讓孩子只能觀賞自己挑選的內容，或是想排除某些影片或頻道。同時提供計時器功能，讓家長輕鬆控管孩子觀看時間。

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