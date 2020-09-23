大腸麵線是許多台灣人最愛的小吃之一，近日有女網友分享自己去吃大腸麵線時都會自備一袋配料，並PO照發文問「有無同好？」照片曝光後引起眾多老饕暴動，直喊太猛了！

網友PO出自己吃大腸麵線時，都會自備一袋香菜。（圖／截自臉書爆廢公社）

原PO在臉書《爆廢公社》貼出一張大腸麵線的照片，不過重點是，照片中除了一碗麵線，旁邊竟然還有一整袋的香菜，原來這袋香菜是原PO自己準備的，她並好奇詢問大家，會自備香菜嗎？

貼文曝光後引起網友熱議，許多老饕紛紛留言「太猛了」、「這是高手」、「太厲害了」、「這就叫作專業」、「服妳了」、「專業吃咖」、「懂吃」；不過也有不愛香菜的人回應「太多了，有點無法，零星點綴就好」、「好噁心，通常能不加最好，多了就想吐」、「香菜無法」、「都會把它挑起來」、「我會自備胡椒粉」。

香菜，又稱芫荽，過去被歐洲人用來掩蓋肉品的腐爛味，亞洲人更偏好用香菜葉增添食材風味，至於吃香菜對健康到底有無益處？根據《康健》報導，洛桑醫師表示，要發揮食療價值，只吃裝飾用的一兩片葉子是不夠的，每次至少要吃一兩株清洗乾淨的新鮮香菜，但也不要過量，當成一般的蔬菜搭配食材烹調即可。

(中時新聞網)