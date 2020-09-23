大陸教育行業是今年最受關注的領域之一。在疫情影響下，部分線下教培機構的經營受到波及，但線上教育領域卻呈現快速增長。據IT桔子數據顯示，今年以來大陸國內教育領域的投資金額已經達到354億元（人民幣，下同），超過2019年全年，其中K12（學前至高中教育）依舊是最熱門的細分領域。

據《證券時報》報導，大陸國內教育領域投資在2018年達到523億元的高點後，在2019年出現大幅下滑，而今年則出現了企穩回升表現。而K12教育企業獲得的投資創下歷史新高、達到208億元，占教育企業獲得投資金額的59％。

除K12領域外，數理思維領域被認為是另一個極具潛力的領域。廣證恒生就在近期研報中表示，核心邏輯在於其兼具學科及素質的屬性，使得其產品的延展性更好，較一般素質教育產品的剛需性更強，未來市場空間的天花板更高。

某研究機構教育行業研究員林鵬（化名）就說，現在比較熱門的幾個領域包括教育資訊化、K12、數理思維等。總體來看，投資機構最看好的還是具備較強大的研究能力、教學能力和營運水準突出的企業。

(旺報 )