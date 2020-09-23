嘉義市長黃敏惠試騎腳踏車體驗車感。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠贈授腳踏車，86歲鄰長陳殷審代表受贈。（廖素慧攝）

嘉義市政府23日贈授全市1376名鄰長每人1輛腳踏車，最年長的鄰長96歲，最年輕者26歲，市長黃敏惠肯定鄰長協助市政推展，期許鄰長們同心騎力，熱情服務，共創世代宜居尚好的嘉義市。

黃敏惠說，鄰長是市政宣導的最好志工，與市民第一線互動的重要窗口，嘉義市人口密度是全台第二高，今年採購新腳踏車贈授鄰長，車籃附掛市政府標誌代表城市品牌，鄰長騎用腳踏車為民眾服務，代表為城市的美好付出心力。

黃敏惠說，感謝辛苦及認真盡責的鄰長們，市府特別編列預算購買1376輛鄰長專用腳踏車，東區634輛、西區742輛，讓鄰長可以騎用輛腳踏車更有效率促進市府與鄰里民眾的溝通。

市府民政處表示，此次購置的腳踏車有7段手握式變速把桿，車子前方加裝警示鈴噹、LED燈照明設施，後方裝置紅色閃爍警示燈，車前有置物籃，每輛車都有1頂安全帽。

民政處表示，今年全球新冠肺炎疫情嚴峻，有賴里長、鄰長積極地配合政府的防疫政策，同心齊力地協助宣導、推動防疫工作，近期國內及境外移入的病例，又有上升的趨勢，籲請全民務必做好「鬆綁、不鬆懈」的防疫生活習慣。

(中時 )