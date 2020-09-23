工研院在23日開幕的SEMICON Taiwan 2020（2020國際半導體展）中，因應AI人工智慧與5G發展，展出一系列新興記憶體、封裝、超高頻系統等下世代半導體解決方案，及軟性動態高準確度肌力感測、可拉伸性質的感測線與封裝膠材、壓力感測智能坐墊等軟性電子應用成果，展現工研院於經濟部技術處科技專案支持下，提早規劃未來2030年的智慧化共通技術，為下世代產業發展及多元應用提前佈局，搶攻下世代新商機。

工研院電子與光電系統研究所所長吳志毅表示，AI人工智慧與5G時代來臨，資料量越多、傳輸效率越高，帶動運算效能與多工處理的需求，讓高運算表現的下世代記憶體，包括自旋磁性記憶體技術（MRAM）與鐵電隨機存取記憶體元件技術（FRAM）成為備受矚目的新技術，預計在AI人工智慧與5G時代將扮演主流角色。同時，現今半導體尺寸愈來愈小且複雜度愈來愈高，半導體測試和檢測上需要克服與日俱增的IC和系統複雜度的挑戰，以確保各種5G 、AIoT智慧應用的可靠性與安全性，也將帶動關鍵高頻檢測技術的需求。

此外，軟性電子發展已超過 20 年，這幾年的技術與應用陸續突破，市場成長已然加速，臺灣向來在全球微電子產業扮演要角，更被視為是下一個軟性電子蓬勃發展的市場。吳志毅進一步表示，由於軟性混合電子兼具輕薄、可撓曲、可延伸等特性，經結合可拉伸印刷電極技術及半導體封裝整合製作，使產品外觀設計得以跳脫常規，未來將逐步導入智慧移動、智慧穿戴及智慧紡織等領域，開啟新應用、創造新型態商業模式。

此次特展，工研院展出在新世代半導體技術及軟性混和電子相關技術，共計10項成果，其中鐵電隨機存取記憶體元件技術（FRAM）的操作功耗極低，適合IoT與可攜式裝置應用，而自旋磁性記憶體技術（MRAM）速度快、可靠性好，適合需要高性能的場域，像是自駕車，雲端資料中心應用等，「壓力感測智能坐墊」紀錄使用者坐姿臀部壓力分布，揪出不良的坐姿。

(工商 )