李易發文。（圖／翻攝自李易LEE YI 臉書）

小鬼日前猝逝。（圖／中時資料照片）

36歲「小鬼」黃鴻升本月16日猝逝，留下無限遺憾，家屬上周末開放靈堂，讓各界好友悼念，李易先前託朋友帶了小鬼愛吃的客家小炒到靈堂，無奈說：「如果覺得太鹹的話跟你拍謝，應該是多加了幾滴眼淚在裡面」。昨(22日)他再發文，說花了幾天才慢慢接受這事，跟製作人聊天時聽聞很多人都說小鬼本人有在靈堂，所以製作人後來還去搬了椅子給小鬼坐，讓李易說：「我是不知道別人信不信，我是信了。」

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小鬼的靈堂從19日起一連開放3天，直到21日結束，昨李易說，花了很多天才想通小鬼冥冥之中的安排，讓他在靈堂開放最後一天準時結束工作，才能再趕去靈堂一次跟小鬼說話，最後一天的天氣很好，讓媒體跟粉絲都不至於淋雨跟曝曬，一切都剛剛好，符合小鬼的暖男性格，

李易說：「在跟小葉姐閒聊時，也聽她說有許多她不認識的人來跟她說你都在現場看著大家，蹲在你那可以觀看全場的視野，再加上許多粉絲朋友的來信，我是不知道別人信不信，我是信了，所以後來小葉姐還去搬了張椅子，說你蹲三天也挺累的，坐著休息一下。」

最後，李易說，連兩天跟小鬼爸爸的相處，更能感受他們父子情深，所以李易跟黃爸爸要了LINE，以後到北投就會厚臉皮的去找黃爸爸聊天，要小鬼別擔心，「我會繼續努力的把菜作好，以後在天堂或是外星球上跟你見面，再好好的煮一頓請你」。

(中時新聞網)