因為疫情的關係，許多藝人都關在家防疫，不用再出現在螢光幕前，都開始放縱自己，小S徐熙娣也不例外，她在家休息的3個月內，幾乎天天耍廢，疏於自我管理，身材也開始慢慢走山，而她也靠一招火速瘦身5公斤，又恢復成身材火辣的小S。

瘦身最重要的就是飲食控制，小S也徹底落實這點，公開了減肥菜單，她的早餐通常是簡單的水果搭配小碗燕麥粥，例如只有兩片蘋果、兩片水梨，甚至是一片木瓜，中午則只吃一顆蛋，晚上才會吃比較多，但都以清淡的食物為主，份量還是比一般人少，而且會規定自己在晚上6點前吃完。

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就算不是處於減肥狀態，小S為了維持身材，平時的菜單也很清淡，她在早餐會喝一杯黑咖啡，再搭配五穀雜糧麵包，抹上無鹽奶油，而午餐和晚餐都會吃炒蔬菜，主食則以魚、肉、蛋三選一為主，再吃一點點的白稀飯，雖然吃得不多，但營養十分均衡。

在減肥期間，小S會喝大量的水，促進新陳代謝，晚上6點之後絕不進食，連酒也不能喝，且她的進食順序也有調整過，會先吃蛋白質，再吃蔬菜水果，最後才吃澱粉，除了飲食控制，小S也會規律運動，她最愛的就是能迅速燃脂的Zumba舞，最近也愛上羽毛球。

在 Instagram 查看這則貼文 Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 22 日 上午 3:13 張貼

飲食控制加上規律運動，小S迅速瘦了5公斤，但看到這個菜單，只能說女星真的是太辛苦，都不能好好吃飯了～

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(中時新聞網)