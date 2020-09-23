遠東集團台中愛買水湳店23日盛大開幕。(馮惠宜攝)

立委賄案延燒，遠東集團董事長徐旭東23日參加台中愛買水湳店開幕典禮時，被問及認不認識時代力量力委徐永明，他斬釘截鐵表示：不認識；他也強調SOGO經營權沒有風波，至於監察院公告遠東集團在2020年總統大選砸5千8百萬政治獻金，他霸氣表示：我依法申報，沒有做不法的事。

遠東集團在水湳經貿園區開設愛買台中水湳店23日盛大開幕，台中市長盧秀燕親自到場致賀，而面對媒體追問，SOGO經營權紛爭以及捲出立委收賄案風波，其中徐永明雖捲入收賄疑雲最終卻未收錢，原因是怕得罪與李恆隆對立的另一方徐旭東；對此，徐旭東指，SOGO經營權沒有風波，他也不認識徐永明。

而當媒體繼續追問徐旭東，遠東集團在總統大選申報5800萬政治獻金，徐旭東直言，全國只有兩個公司按法申報，除了他以外就是張忠謀，按法申報卻被公告出來，其他的人都沒有捐嗎？不可能嗎！他沒有做不按法的事，為什麼不說，「你很好，你不錯，依法申報」。

(中時 )