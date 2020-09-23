休息完四天連續假期後，日股上午一路低走，主要為投資人對歐洲疫情惡化的擔憂，以及美國財政刺激的推延。

周三日經225指數晨收跌0.6%，為23220點，午後續跌0.33%或-77點。東證一部指數跌8.9點或-0.5%，為1637點。

英國政府在周二稍晚宣布加緊社交管制。另外許多美國刺激計劃已在國會失效躺平，國會無法達成其他的協議。

汽車股和其他價值股領跌。遊戲股和網路股則在疫情不安中上漲。

鈴木汽車跌4%，本田汽車跌3.5%，五十鈴汽車跌2.8%。

特斯拉電池供應商松下(Panasonic)跌3.4%，暫報929日圓。特斯拉電池日登場，馬斯克表示，高度預期為來新成本的電池，將在未來三年出現，為消費者提供更好的電動車選擇。

歐洲和美國疫情不佳，投資人轉向居家股。遊戲公司萬代南夢宮遊戲(Bandai Namco)漲3.3%，CyberAgent大漲4.8%。網路基礎建設公司亦然，NTT數據大漲3.4%。

家庭家具營運商Shimachu大漲17.4%。該公司在交易期限後，沒有被收購邀約完成交易，媒體報導競爭對手DCM控股對Shimachu提出收購出價。

(時報資訊)