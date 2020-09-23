經營85度C的美食-KY（2723）去年底推出新品牌「DAY BY DAY」，台中美村路首店開業以來營運穩健，歷時半年籌備的第二店進駐台中麗寶OUTLET二期、於今（23）日正式開幕，搶攻商場顧客、網紅及粉絲見面會商機，預期後續可望再開出數家商場店。

美食因應市場競爭加劇展開品牌改造，去年於中國大陸開出3代店「85度C Woah」，主打現做早午餐、下午茶甜點及新飲品，市場反應良好。台灣亦斥資上千萬元打造新品牌「DAY BY DAY」，嘗試提供輕食、主打韓系咖啡廳風格。

「DAY BY DAY」台灣首店落腳台中市美村路和公正路口，去年底正式開幕營運，雖然今年受新冠肺炎疫情衝擊，但台灣因疫情控制得宜，開業以來整體營運狀況維持穩健，調整增加餐食選項後業績亦漸提升，並獲得獲得百貨商場邀請進駐展店。

在籌備半年後，「DAY BY DAY」第二店進駐台中麗寶OUTLET二期，自18日起試營運、今（23）日正式開幕。店面位於D區2樓，主打帶高雅的工業風，可容納60～70人，消費者點餐後可直接看到廚師現做的新鮮料理。

餐點部分，「DAY BY DAY」麗寶店除了原先主打的韓式厚煎吐司、舒芙蕾、千層蛋糕，以及銷售人氣王拌拌麵外，並新增限定餐點「和風重咖哩飯」、推出組合優惠套餐，以滿足商場內結伴逛街民眾用餐需求。

而「DAY BY DAY」麗寶店也開放民眾預約包場，只要每位消費滿150元、20人以上就可享3小時免場地費，並可提供打卡板、商借投影布幕，相當於3千元就能舉辦粉絲見面會，搶攻網紅及見面會商機。

美食今年在輕食及飲料架構下嘗試新店型及新方向發展，7月底於台南開創副品牌「DAY BY DAY甘單作」手作蛋糕店，搶攻手作市場商機。美食表示，「DAY BY DAY」已談妥2、3家百貨店計畫，將配合百貨商場調整進度陸續開出，若市場接受度高、將考慮逐步擴張。

(時報資訊)