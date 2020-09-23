紐西蘭央行周三宣布維持其官方現金利率不變，仍為0.25%，此決議符合市場預期。惟該央行警告，由於新冠肺炎疫情肆虐全球，可能需要貨幣政策長期提供重要經濟支持。

紐西蘭央行亦維持大規模資產收購計畫不變，仍為1000億紐元。

儘管此次會議按兵不動，但紐西蘭銀行仍然發出「鴿派」訊號，稱可能需要更多的激勵措施，以及該央行已經準備好動用額外的工具，例如貸款融資計畫（Funding for Lending Programme,FLP）、官方現金利率（OCR）降為負值，以及購買外國資產。

紐西蘭央行在會後聲明中表示，決策委員同意貨幣政策需要長期提供重大經濟支持，以達成通膨與就業目標，並促進金融穩定。他們已經準備好祭出更多激勵措施。紐西蘭央行表示，FLP將在今年底前準備就緒。

由於央行立場意外偏鴿，紐西蘭元兌美元下跌0.3%。Capital Economics分析師Ben Udy表示，紐西蘭央行今天繼續為負利率奠定基礎，我們認為明年初OCR將調降至負值。

這是紐西蘭央行在今年3月緊急降息3碼（75個基點）以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊以來，第4度維持政策利率不變。上周公布的數據顯示，該國第二季陷入史上最嚴重的經濟衰退。

該央行表示，持續實施的防疫限制措施，尤其在奧克蘭市，已不斷削弱經濟活動與企業及消費者信心。該央行預期，因經濟環境低迷不振，以及薪資補貼等財政振興方案結束，紐西蘭的失業率將升高，且可能有更多企業倒閉。

(時報資訊)