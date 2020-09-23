愛立信攜手裕民，針對「船舶效能管理系統(Fleet Performance Management, FPM)」展開合作，愛立信將協助裕民航運新成立船舶營運協調中心(Operation Center)得以近乎即時地監控各船舶的關鍵績效指標、提高營運透明度和船隊整體安全性，並達成每次航程平均節省至少2%燃料，節省數百萬美元燃料成本等成效。

裕民航運執行副總經理徐國安表示，船舶效能管理系統與裕民之前和愛立信共同開發的船舶安全管理系統整合後，都有助於提升營運效率和確保船舶操作安全性；同時也是裕民航運總體溫室氣體策略的重要支柱，裕民航運的目標是要在2030年前減少40％的碳排放量。

台灣愛立信總經理藍尚立(Chafic Nassif)表示，長期以來即使要在船上提供簡單的網際網路連結也很不容易，現在運用船舶效能管理系統，可以為航運產業增加效率、提高安全性、節省成本並降低環境風險。我們相信，此解決方案不僅可使裕民獲益，也將成為未來航運產業的先驅。

裕民航運的船舶效能管理系統，運用智慧大數據和視覺化優劣績效顯示等工具，提供如主機和發電機等船舶設備的運行狀態，支援裕民航運執行系統化的效率措施。

愛立信對船舶效能管理系統建置提供的支援包括數位轉型諮詢、專案管理和應用程式開發。船舶效能管理系統已經開始導入裕民航運的船隊，並預計於2020年底完成。

(時報資訊)