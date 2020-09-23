為展現研發動能，並呼應因應疫情之線上展的趨勢，記憶體品牌宇瞻(8271)推出自家產品數位展，呼應5G與AI浪潮，精選工控應用、消費娛樂兩大產品線新品展示，讓瀏覽者不受時空限制，即時掌握產品特點。

宇瞻指出，數位展分兩大面向，在垂直應用市場有超高效能、高可靠度、雲端服務與強固應用四大主軸，以硬體升級結合雲端管理，全方位助攻工控應用；消費則是看準遠距需求，除先前推出的NAS SSD系列外，還有高耐久性外接SSD以及耐4,000KG重壓的軍規抗摔行動硬碟，提供消費者豐富的資料儲存選擇。

目前國際會展接連以線上化趨勢因應新冠肺炎疫情衝擊，宇瞻並未停下創新研發腳步，趁勢推出「記憶儲存．端雲整合」（Cloud-edge Integration）數位展覽，結合工控應用、消費娛樂兩大產品線，搭配精選新品與技術培訓影片發佈，擴大展示多元的儲存與記憶體產品產品。

聚焦5G連網與AI運算商機，宇瞻將工業級解決方案劃分為「超高效能」、「高可靠度」、「雲端服務」與「強固應用」四大主軸。首先，為符合工控客戶硬體升級需求，宇瞻一口氣推出全系列DDR4-3200常溫/工規寬溫記憶體，與規格多元的PCIe SSD解決方案；此外，宇瞻高度整合軟韌硬體應用，與研華WISE-PaaS和奧暢雲合作提供多元的遠端監管平台與資安加值服務。於強固型產品專區，除展示甫取得最高規格車載認證IATF 16949：2016符合性聲明的micro SDHC記憶卡外，宇瞻也推出一系列強固型記憶體產品，滿足高階航太國防、車載等產業應用需求。

宇瞻於本次數位展覽，也規劃IoT物聯網、伺服器與網通、交通運輸、國防、博奕、醫療照護、智慧工廠與生活娛樂等八大應用市場專區，並於即日起於線上展示所有創新產品。

(時報資訊)