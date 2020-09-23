當超過半數的大陸金融機構每年對金融科技投入增速超過3成之下，即便在校人才就已被瘋狂爭取。廣東省一家高中導師就透露，金融科技人才一直很緊缺，特別研究生基本在研一就被訂購一空了。最受歡迎的學生一般是大學學技術類專業例如電腦、微電子之類，研究生再修金融。

根據《21世紀經濟報導》指出，目前不少大陸金融機構已將金融科技視為核心競爭力之一。2019年證券業資訊技術投入金額為205.01億元人民幣、年增10％，金融科技人才更成為各大券商眼中的寶貝。

以券商、基金為例，目前至少已經有30家券商、30多家基金提前開始了2021年畢業季的招聘活動。包括中信證券、國泰君安、廣發證券也啟動金融科技招聘專場，主要職缺包括風控系統開發、數據應用開發工程師、人工智慧開發等。

某家城商行的負責人也說，「道路千萬條，科技第一條，不做金融科技肯定是死路一條」，隨著金融科技的逐漸成熟，員工越來越少，據點越來越少，自家銀行也規定每年對金融科技的投入增速超過3成，但這種投入在行業只算是中等水準。

(旺報 )