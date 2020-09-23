下周四就是中秋節！名俗專家柯柏成表示，中秋節過後代表與明年的氣漸漸交接，算是個危險的季節，因此也有「多事之秋」的說法，但民眾也可以趁機轉運，並提供「去霉運甩衰神和催桃花」的兩個招數。

民俗專家柯柏成在臉書發文分享，中秋節是三大節日，也是季節變換的重要轉折點，因此許多開運的事情都會選在這個季節進行。並進一步分享「中秋轉運方法」，趁機去霉運甩衰神，還可以催桃花。

柯柏成表示，若整年都被「霉運纏身」，可趁著月光步行過三座不同的橋，每座橋的界地土地神都不一樣，透過月華之力，可將霉運留在過橋後的另一端，至於這方法到底有沒有效？開車騎車不行？這些都是做了才知道的，反正也不花錢就當作散步。

柯柏成補充，由於開車和騎車的速度比較快，恐怕會少了被月華之力照射的時間，有些事情可講求速度，但開運這件事可急不得！

柯柏成也說，中秋節是「催桃花」的好時機！節日當天可在住家的東北方放一個不透明的容器花瓶，再放上奇數數量的紅玫瑰或百合，為期一個月都這樣做，且若花凋謝了就盡快換新的，讓正桃花可以接續著來。

柯柏成指出，希望找到男女朋友的人，可以使用紅色玫瑰。如果是從事業務類型工作的人，希望增進人緣，或是祈願家庭關係和諧的人，則可以使用百合（不限顏色）。

(中時新聞網)