2022台北市長選舉最新民調，若是國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊的組合，台北市民的支持度為50%：37%：9%，蔣萬安逆轉勝，領先陳時中13個百分點。資深媒體人黃暐瀚指出，陳時中正在消耗，若明天就投票，蔣萬安穩贏，但如果國民黨派的是羅智強，會打不過陳時中。

黃暐瀚昨（22）日在廣播節目「POP撞新聞」中提到，先前就曾說陳時中下次民調會比蔣萬安落後，分析有2個原因，第一是陳時中繼續消耗，第二是上次給大家看的民調，是蔣萬安被北部黨部主委黃呂錦茹宣布參選之前，一旦台北市較泛藍的選民知道蔣萬安要選，會有一個慶祝的行情出來，所以再做民調，一個月、兩個禮拜之內，蔣萬安一定會比陳時中贏更多一點。

去年選舉韓國瑜蓋牌民調，導致很多支持者覺得民調不可信，黃暐瀚說，民調確實會有一些問法的關係影響結果，但大概都在誤差範圍，不可能一個50幾%民調，被任何一個民調公司做成20幾%，從總統大選來看，它是準確的，雖然不是準到百分之百，但至少方向可以參考。

最新民調結果，蔣萬安：陳時中：黃珊珊，支持度是50%：37%：9%，黃暐瀚直言，「如果明天投票，蔣萬安是穩贏陳時中」，可是陳時中現在還是這麼紅的衛福部長，但地域性要考慮進去，過去馬英九就完全符合地域性，又在台北長大，法務部長、哈佛博士、慢跑健身，又長得很帥，完全是台北人的菜，連滿意度超過70%的陳水扁也被打敗。

雖然陳時中在消耗中，但從民調來看，民進黨內沒有比他更強的，不過黃暐瀚認為，最後人選不會是民調中的這幾位，特別是林智堅，據他了解，林智堅應該是想去選桃園，而林右昌，雖然基隆離台北市地緣關係比較近，但畢竟還是不同行政區，選完基隆市長就來選台北市，不管是立委或是市長，幾乎沒有淵源跟連結，可能會相對辛苦。

如果國民黨最後派出羅智強，黃暐瀚直言，他打陳時中是打不過的，但選舉人的因素還是蠻重要的，雖然政黨是會影響基本盤，有些人就是一輩子不投國民黨或民進黨，可是候選人本身也是可以突破政黨藩籬，但距離2022年選舉還很久，可以再觀察。

(中時新聞網)