出外踏青少不了「登山」這選項，但在登山愛好者心中，山是神祕崇高甚至應當敬畏的，事實上，坊間流傳許多專業登山者遇見的不可思議事件，花蓮的奇萊山更可說是怪談的大本營之一，男星曾少宗就曾親身經歷，莫名出狀況急下山，事後才從同行的友人嘴裡聽到駭人的現場實錄。

身為偶像劇花美男神的曾少宗，私底下為了健身愛上登山，據《鏡週刊》報導，曾少宗的登山地圖遍布在海內、外，但8年前跟朋友結伴挑戰奇萊山，竟親身遇上靈異事件。

曾少宗自豪體力不錯，但當天登山時，卻反常地身體出狀況，一下中暑，之後又出現高山症反應，情況實在很差，只能緊急撤退下山，直接掛了急診，他才終於稍微舒緩過來，事後友人見他狀況穩定，才敢吐露在山上發生事情的經過，表示當天上山後，親眼見曾少宗臉上浮現另一張陌生的臉孔，疑似被鬼魅纏身，還好趕緊下山，才平安無事。

而喜愛登山的謝麗金，雖沒靈異事件，但有數度差點送命的經驗，有次她去爬高達5396公尺的哈巴雪山，一行人好不容易到達營地，她看到卡式爐就連忙過去取暖，結果身體才暖和不久，突然開始噁心想吐，響導一看立刻把她拉開，說她差點一氧化碳中毒，而隔天繼續前進，謝麗金出現高山症反應，又吐又想睡，響導一直要她別睡，因為「睡著缺氧會死」，最後她靠意志力硬撐攻頂成功。

(中時新聞網)