彰化縣政府力推彰化優鮮農產品，透過中華郵政i郵購「彰化優鮮-農漁會專區」也可買到，目前有43項商品先上架，年底更將達到百項。（吳敏菁攝）

彰化縣政府力推彰化優鮮農產品，透過中華郵政i郵購「彰化優鮮-農漁會專區」也可買到，目前有43項商品先上架，年底更將達到百項。（吳敏菁攝）

彰化縣政府力推彰化優鮮農產品，透過中華郵政i郵購「彰化優鮮-農漁會專區」也可買到，目前有43項商品先上架，年底更將達到百項。（吳敏菁攝）

彰化縣政府力推彰化優鮮農產品，繼小三美日電商平台後，透過中華郵政i郵購「彰化優鮮-農漁會專區」也可買到，目前有43項商品先上架，年底更將達到百項，即日起至10月23日有6至9折不等的優惠價格，以及10倍的郵局點數回饋。

縣長王惠美表示，彰化縣26鄉鎮市的農會總幹事都相當用心，打造當地特色的蔬菜水果，縣府也極力打造多種管道行銷到全國各地，之前與電商小三美日合作，這次再與郵局合作，感謝郵局在轉型的過程中非常照顧彰化的農業與漁業。

彰化郵局副局長陳樂明表示，縣政府大力推廣農產品行銷，中華郵政秉持過去規模，全力配合，透過網路平台銷售，讓農產品有更好的銷售管道。

縣農會總幹事廖振賢指出，縣長對農業、農政、行銷等方面都很用心，從彰化優鮮、三章1Q、青農論壇、阿美廚房等都需要把彰化優質的農特產品、加工品好好行銷出去，真正照顧生產者，很多農友在行銷方面是弱勢，相信在中華郵政的幫忙，讓全國、東南亞、華人區都吃得到、買得到彰化農業大縣的好東西。

農業處表示，中華郵政i郵購開設的「彰化優鮮-農漁會專區」網站，有縣內26鄉鎮市農會加上縣農會、區漁會的特色產品，首次上架有43個品項並陸續增加當中，其中有彰化的好米好麵、好果好茶、果乾零嘴、醬料肉酥等不同伴手禮，讓消費者品嚐彰化縣不同地區的美味。首頁還有「吃當季！郵你真好」生鮮蔬果區。

首波4大優惠如下-

一、折扣不手軟：自9／23日起至10／23日活動期間搶先登入i郵購下單彰化優鮮－農漁會專區全館商品，將享有折扣優惠。

二、積點十倍贈：為歡慶專區成立。9／23日起至10／23日於彰化優鮮農漁會專區全館，i郵購會員以現金、信用卡消費，每消費100元，積點加碼從1點變為10點，於10／23日後結算發放加碼的9點。

三、瘋搶購物包：前一百名i郵購平台會員於商店首頁「吃當季-郵你真好」活動區購買彰化優鮮產品，隨機贈送精品購物包，送完為止。

四、即抽加碼送： 9／28日起，在商店首頁大富翁活動專區，將有商品搭配免費抽獎商品的活動，一個會員將免費贈送一份抽獎商品，隨機出貨送完為止。

(中時 )