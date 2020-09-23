百萬名車隧道失控「牆上狂飆」撞爛整排護欄

北市內湖區康樂隧道，今（23）日凌晨4點多發生一起酒駕車禍，1輛價值近300萬的賓士C-Class轎車，從大湖往康樂街出口，在隧道內，先擦撞車道中間的塑膠護欄，接著失控向左，撞擊人行道的鐵護欄，最後整輛車90％「黏」隧道壁，事故過程200公尺，陳姓駕駛酒測值0.69mg／L，全身擦挫傷並無大礙。

據《ETtoday》報導，專修雙B進口車的陳姓技師表示，肇事的賓士C300從畫面上看幾乎只剩尾燈完好，由於該車的維修費較高，一般來說保險公司仍會以「全損」來看，也會建議車主就此將車「報廢」；倘若真的要維修，原廠總代理的正規做法會是「更換車台」，總費用約落在120萬至150萬不等，除費用高之外，向德國原廠申請新車也需要時間，來來回回十天跑不掉。

而陳姓技師也補充，這類「水貨車」要申請新車台其實有點困難，進口車雖沒引擎號碼，但仍會依照車身號碼做辨別，所以並不會隨意更換其他車台，若要修復，也要矯正車台、重接車頭及車頂等，技師也透露這樣的費用會落在100萬左右，由於這樣的費用較高、工程也較大，即便修復成好後，車身的強度也不見得好，仍會建議車主報廢。至於理賠部分，資深金融業也透露，通常保險公司會以全損處理，大約估價仍有70至80萬上下，但以今這起事件來看，車主屬酒駕，則一律不賠償。

而這整起事件，是42歲陳姓男子，自稱在家喝酒，因心情不佳，開著百萬名車出門兜風，打算「散散心」，不料在隧道內車速過快，先撞塑膠護欄，直接「騎上」隧道內人行道，賓士車面目全非，有如一堆廢鐵。

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(中時新聞網)