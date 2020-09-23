每次吐司買回家都是一大包，開封後很難在保存期限內吃完，該怎麼辦？一名網友在PTT發文，發現自己剛買的全聯吐司保存期限只有一天，過了今天就過期，讓她很慌上網PO文求救，對此網友們強推，吐司一買回來馬上放冷凍保存，烤過後的口感比放冷藏、室溫更讚。

原PO寫道，吐司冰在冰箱明天再吃應該還好吧，但還是讓她很懷疑不安，網友們也回應，吐司冰一天應該還行，「不要反覆退冰就好」、「注意有沒有長霉，味道不一樣就好」，讓原PO安心不少。

內行網友指出，吐司冰冷藏是錯的，應該放冷凍才正確，「吐司其實放冷凍保存是最好的，要吃的時候直接烤就可以了」、「要冷凍，冷藏跟室溫會乾掉」、「我也都放冷凍，加熱過後比冷藏的口感好」、「吐司都一買來就冷凍了……要吃再烤」。

此外，PTT上也有網友分享，烤吐司怎樣才能好吃，「吐司本人才是重點，用料好的吐司/麵包，剛烤過即使不抹醬也非常美味」、「先冷凍，要吃再拿出來不解凍直接烤」、「烤過的好土司配上好奶油超棒的 另外也推薦搭配楓糖」、「先把烤箱預熱再烤土司，就會外脆內軟」。

(中時新聞網)