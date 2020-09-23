金門以全縣14萬設籍人口為對象，共印製112萬張（面額500元），全台唯一的「1＋1振興券」，至今已發放超過9成。（中時資料照片，李金生攝）

金門「1＋1振興券」有效刺激消費，縣長楊鎮浯今（23）日宣布，剩餘券加碼直接發送金門學子及弱勢鄉親，受惠對象約1萬6000人，金額2500萬元左右。其中，在籍的3歲幼兒園學童到博士生都有份，每人可領取1000元，期待帶來新一波經濟活力。

金門在7月中旬發放使用期限到12月31日，可以新台幣2000元換取價值4000元，對象為全縣14萬設籍人口，共印製112萬張（面額500元），全台唯一的「1＋1振興券」，至今已發放超過9成。

目前尚未領取者包括暑假返台的大學生、金防部至台灣本島受訓的金門籍官兵、未造冊且居留地址於金門縣的外籍配偶，以及在2020年6月23日前出生並已設籍金門的新生兒，總人數約有3200人，將一併辦理「專案」發放。

縣府統計，扣除這些尚未領取的在籍縣民，尚有近1成的餘券，楊鎮浯縣長敲定「直接發送」給符合領取〈金門縣交通圖書券〉資格的在籍學生，從3歲幼兒園學童到博士生都有份，共約1萬5000人，每人領取1000元。另設籍金門縣並領取「中央補助之身心障礙者生活扶助」、「中低收入老人生活津貼」、「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」、「低收入戶兒童生活補助」、「低收入戶就學生活補助」、「中低收入戶及特境補助等補助」的鄉親約1200人，每人也是領取1000元。

建設處長文水成說明，縣內在籍學生將隨〈交通圖書券〉一併發放（交通圖書券縣籍旅台學生申請期間為2020年10月5日至10月30日）。至於8大類對象可自明天（9月24日）起至10月30日的上班時間，直接至鄉鎮公所社會課領取。其中行動不便者可聯絡鄉鎮公所發送（同時符合2項以上資格者，不得重複領取）。

縣府初步統計，已領取的金門「1＋1振興券」，大多搭配中央振興券用於購買家電、機車和民生用品，原先預期最熱門的金酒系列產品，僅占約3成多。在縣府妥善規畫下，流向也未集中於大型連鎖賣場，一般傳統商家及小型商店買氣顯著提升，起到全面性振興地方經濟和加乘作用。

相關資訊可至縣府官網「1＋1振興券專區」或追蹤金門縣政府建設處臉書粉絲團，也可電建設處工商科（082）316204洽詢。

(中時 )