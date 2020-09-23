跳入生態池躲藏的越南移工遭警消人員尋獲上岸。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

兩名越南籍逃逸移工，23日上午坐在堤防邊聊天，見到迎面而來的員警突然變臉，兩警上前預盤查，兩移工立刻轉身就跑，並跳入附近生態池內，躲藏在紅樹林中，警方找來警消人員下水搜察，將兩人手到擒來，依照出入境及移民法，一起送往移民署善化專勤隊。

38歲武姓男子與34歲陶姓男子同屬越南籍，假旅遊、真打工方式來台工作，武男逃逸已6年多，陶男逃逸2年多，兩人當起非法逃逸移工，皆留在台灣持續打工賺錢，23日上午9時許趁休息時，在堤防邊聊天，不巧遇上巡邏警員。

兩男見警員迎面而來，臉色大變，隨即轉頭就跑，警方見有異狀，在後直追，兩男竟縱身跳入生態街與永續十街口的一處蓄洪池。躲在岸邊密密麻麻的紅樹林裡。

警方擔心兩男溺水，趕緊找來消防人員救溺，並增援在生態池周邊圍捕，最後噴辣椒水將兩人制伏。

警方懷疑兩人逃逸期間在九份子工地打工，請來通譯製作筆錄，依照違反出入境移移民法，將兩人送往移民署善化專勤隊。

(中時 )